Geen feest in Buren na val prinses Beatrix

Dat zegt Baron van Verschuer van het bestuur van het Weeshuis.

Prinses Beatrix zou dinsdag tijdens het feest een beeld onthullen, maar vanwege een gebroken jukbeen kan ze niet komen.

'Knopje omzetten'



In Buren waren de voorbereidingen in volle gang. Zo zouden schoolkinderen de prinses verwelkomen met liedjes. 'We moesten in Buren even het knopje omzetten, want iedereen was erg betrokken bij deze gebeurtenis. Maar dat is direct gebeurd en iedereen richt zich nu op de nieuwe datum die gaat komen', zegt Baron van Verschuer.

'Beatrix moet erbij zijn'



Het bestuurslid vindt dat het jubileum van het Weeshuis niet zonder Beatrix kan worden gevierd. 'Ze hoort er echt bij. Al haar voorgangers waren bij de mijlpalen van het Weeshuis. Ze moet hier gewoon komen', aldus het bestuurslid.

Een nieuwe datum voor het bezoek is nog niet bepaald, maar dat zal volgend jaar zijn.