Oad failliet: 18 reisbureaus Globe in Gelderland sluiten

Door het faillissement van de Oad Groep sluiten in Gelderland de 18 reisbureaus van Globe.

De reisbureaus maken deel uit van een van de 20 bv's die failliet zijn verklaard.



In Gelderland zitten Globe-reisbureaus in Aalten, Apeldoorn (2), Barneveld, Didam, Duiven, Elst, Groenlo, Huissen, Lochem, Nijmegen, Twello, Ulft, Velp, Voorthuizen, Westervoort, Zevenaar en Zutphen. Medewerkers zeiden woensdagmiddag nog niet te weten wat het faillissement voor hen betekent. Er is hun gevraagd voorlopig gewoon door te werken.

Al langer problemen bij Oad

Oad zat al geruime tijd in financiële moeilijkheden. In maart van dit jaar schrapte het bedrijf 170 banen. 'Wij hebben van doen gehad met het slechte economische klimaat en de teruglopende omzetten in de reisbranche, zegt topman Ter Haar.



Het uiteindelijke faillissement komt volgens hem doordat net niet op tijd aan een kapitaalseis van de Rabobank kon worden voldaan. Zondagavond werd wel overeenstemming bereikt met een groep externe investeerders, maar toen was het al te laat.



Mogelijk doorstart



Er wordt nu gekeken naar de mogelijkheid van een doorstart, maar volgens Ter Haar is het nog maar de vraag of dat haalbaar is. FNV Bondgenoten verwacht dat hierover pas begin november duidelijkheid komt.



Voor vakbondsbestuurder Brigitta Paas komt het faillissement als een totale verrassing. 'Ik heb zelf onlangs bij Oad nog een reisje voor een weekend naar Disneyland geboekt.'

'Oad mogelijk te laat met nieuw plan'



Brancheorganisatie ANVR zegt dat Oad mogelijk te lang heeft gewacht met het inzetten van een nieuwe strategie, die klanten de mogelijkheid geeft via internet zelf hun reis samen te stellen.



Volgens ANVR-directeur Frank Oostdam is het faillissement van Oad 'een gevoelige klap' voor de reissector. Oad is een van 'Nederlands bekendste familiebedrijven en al sinds 1924 een van de smaakmakers op toeristisch gebied en ook een van de grootste werkgevers in de regio Holten'.

Reizen naar meer dan 60 landen



Oad was zowel touroperator als reisbureau en organiseerde vakanties naar meer dan 60 landen in de wereld. Oad verzorgde sinds 1988 onder meer de reizen voor supporters van het Nederlands voetbalelftal naar grote internationale toernooien.



Oad telde bij faillissement zo'n 140 winkels en er werkten ongeveer 1750 mensen.