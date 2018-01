Heringa presenteert in Velp boek over 'Moek'

VELP - Bennekommer Albert Heringa, die zijn 99-jarige stiefmoeder hielp bij haar zelfgeregisseerde dood, presenteerde woensdagavond een boek over de laatste uren van haar leven.

In 'De laatste wens van Moek' beschrijft Heringa ook de verschillende levensfases van zijn stiefmoeder.

Ze was niet ziek, maar klaar met het leven. Heringa verzamelde medicijnen voor haar en keek toe hoe zij die innam. In een uitzending van Netwerk in 2010 zei hij dat hij zijn moeder in 2008 had geholpen. Volgens Heringa weigerde de huisarts dat.

Justitie eiste maandag 3 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf tegen Heringa, omdat alleen een arts straffeloos hulp mag verlenen bij zelfdoding.

Heringa strijdt samen met de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillige Levenseinde voor de afschaffing van strafbaarheid van hulp bij zelfdoding. Er waren zo'n 100 belangstellenden bij de presentatie in de boekenwinkel in Velp.