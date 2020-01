Terugblik op 'Arnhemse villamoord'

Op die dag werd een 63-jarige vrouw in haar huis in Arnhem doodgeschoten. De vrouw werd samen met haar 33-jarige vriendin die op dat moment op bezoek was, gedwongen om boven op bed te gaan liggen en daarna door het hoofd geschoten.

Belastende verklaring

Voor de moord werden negen verdachten aangehouden nadat één verdachte een belastende verklaring had afgelegd en daarbij de namen van de anderen had genoemd. De verdediging vond dat daarmee te weinig bewijs was voor een veroordeling. Er was vrijwel geen technisch bewijs, zo is er nooit een moordwapen gevonden. De ex-vrouw van deze bekennende verdachte zei dat er niet teveel geloof hoefde te worden gehecht aan het verhaal van haar ex-man aangezien hij regelmatig belastende verklaringen aflegde over mensen waar hij ruzie mee had. Maar de rechter vond dat er voldoende bewijs was en veroordeelde de negen mannen tot straffen variërend van 2 tot 10 jaar.

Hoger beroep

Acht verdachten gingen in 2000 in hoger beroep tegen hun veroordeling. De advocaat van één hen eiste hierbij dat hij kopieën van de videobanden van de politieverhoren kreeg, omdat hierbij volgens hem grote druk op de verdachten was uitgeoefend.

Zelfmoord

Op 4 augustus 2000 pleegde één van de veroordeelden in de 'villa-moordzaak' zelfmoord in zijn cel. Het ging om een 31-jarige Arnhemmer die veroordeeld was tot 8 jaar cel. Eind 2000 werden de twee hoofdverdachten door de rechter in hoger beroep veroordeeld tot 12 jaar cel. Deze straffen waren zelfs nog hoger dan de eis voor de rechtbank, terwijl de verdediging zelf het hoger beroep had aangespannen.

Cassatie

Na de veroordeling voor het gerechtshof gingen 6 veroordeelden ein 2000 in cassatie bij de Hoge Raad. Eén verdachte ging zelfs door tot aan het Europese Hof, maar hij ving hier in juli 2003 bot. Het Europese Hof bleef bij het eerdere vonnis voor deze 34-jarige man uit Amsterdam, een gevangenisstraf van 5 jaar.