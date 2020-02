Lagere straf in Puttense moordzaak

uit Putten heeft een lagere straf gekregen voor de moord op en verkrachting van Christel Ambrosius in 1994 in Putten.



De Hoge Raad bepaalde dinsdag de straf op 15 jaar en 6 maanden. Het gerechtshof legde eerder P. nog 18 jaar celstraf op voor de zogenoemde Puttense moordzaak.

De straf valt bij de Hoge Raad lager uit, omdat het gerechtshof geen rekening heeft gehouden met eerdere veroordelingen voor diefstallen. Dat was in strijd met de wet en de Hoge Raad heeft bepaald dat die van de straf afgetrokken moesten worden.

Advocaat Ron P. teleurgesteld

De advocaat van Ron P., Ruud van Boom, is teleurgesteld over de uitspraak. 'Natuurlijk hadden we gehoopt dat de Hoge Raad ook inhoudelijk op de zaak zou ingaan' De advocaat moet nog met P. overleggen over het vervolg van de zaak. 'Er zijn nog verschillende opties over, van herziening tot het Europese Hof.'

DNA-match



Ron P. kwam in 2008 als mogelijke dader van de moord in beeld door een DNA-match. Eerder zaten twee inwoners van Putten, Herman Du Bois en Wilco Viets, onterecht een jarenlange gevangenisstraf uit.



P. is ook vervolgd voor de moord op de Rijswijkse studente Anneke van der Stap. Maar in die zaak sprak de rechtbank hem vrij. Het OM ging in hoger beroep. Die zaak moet nog dienen.

