Defensieonderdelen Ermelo, Nieuw Milligen opgeheven

Daarnaast gaat ook de verkeersleiding voor militaire vliegtuigen in Nieuw Milligen in 2018 dicht.

De maatregelen zijn onderdeel van nieuwe bezuinigingen bij Defensie, waardoor honderden gedwongen ontslagen vallen. Volgens bronnen lopen de bezuinigingen op tot bijna 350 miljoen euro.

Burgemeester: mokerslag voor Ermelo



Burgemeester Baars van Ermelo noemt het besluit het bataljon op te heffen een mokerslag en het vertrek van Defensie een klap voor de middenstand. In Ermelo was al langer bekend dat het Pantserinfanteriebataljon zou vertrekken. Als compensatie krijgt Ermelo per 2015 de Koninklijke Militaire School (KMS). Dat levert Ermelo zo'n 300 banen op, maar per saldo wordt de gemeente zwaar getroffen door de bezuinigingen van minister Hennis-Plasschaert. Het vertrek van het pantserinfanteriebataljon betekent een verlies van 650 volledige arbeidsplaatsen.

Daarnaast vindt Baars dat de maatregel getuigt van een beroerd personeelsbeleid van Defensie. Het bataljon was pas in 2006 opgericht. 'Ik hoop dat de Tweede Kamer daar eens kritisch naar kijkt en er vragen over stelt.'

Besluit Nieuw Milligen 'verrassing'



Kapitein Joost Kuipers van het Air Operations Control Station Nieuw Milligen noemt de mededeling van dinsdag 'een grote verrassing'. 'We waren al wel bezig met te fuseren met de civiele luchtvaartleiding van Schiphol'. Volgens Kuipers benadrukte de commandant der luchtstrijdkrachten dat de taken die Nieuw Milligen heeft essentieel zijn, maar die vanuit een andere locatie worden gedaan. Die drie taken zijn: luchtverkeersleiding, gevechtsleiding en de school of air control (opleidingscentrum). 'We hebben wel al te maken met een eerder aangekondigde organisatie. We hadden 480 werknemers, gaan terug naar 400. De militaire luchtverkeersleiding gaat naar schiphol - mensen die daar werken blijven nodig en moeten mogelijk verhuizen.'

TV Nieuws van 14 september 2006 over het 45 Pantserinfanteriebataljon: