Van Meurs is raadszetel Arnhem terecht kwijt

Dat heeft de Raad van State woensdag geoordeeld.

Van Meurs, die veroordeeld is voor het bezit van kinderporno, is uit de raad gezet omdat hij niet heeft gezegd dat hij in Ulft woonde. Raadsleden moeten volgens de gemeentewet in de gemeente wonen waar ze raadslid zijn. In het geval van Van Meurs is dat dus Arnhem.

Van Meurs zegt dat het voor hem niet veilig is om in Arnhem te wonen. Daarom kaartte hij de zaak aan bij de Raad van State, de hoogste bestuursrechter.

15 maanden cel

Van Meurs werd in juli veroordeeld tot 15 maanden cel, waarvan 5 maanden voorwaardelijk. In februari vond de politie op de laptop van Van Meurs onder meer 170 foto's en 5 films met kinderporno. Op dat moment zat de politicus in zijn proeftijd na een eerdere veroordeling voor hetzelfde feit.

Van Meurs ontkent dat het om kinderporno gaat. Hij is in beroep gegaan tegen de uitspraak. Van Meurs zegt dat hij met foto's van geklede meisjes wilde testen of het materiaal hem nog wat zou doen. In september 2011 kreeg hij 1,5 jaar cel opgelegd, waarvan een halfjaar voorwaardelijk, voor het bezit en verspreiden van kinderporno.



Zetel naar Ati Smit



De zetel van Van Meurs gaat naar Ati Smit. Zij stond als volgende op de lijst van Pro Arnhem, de voormalige partij van Van Meurs. Inmiddels is Smit lid van Trots Arnhem.