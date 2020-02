Veel medeleven na fatale explosie Didam

Op sociale media als Twitter stromen desteunbetuigingen binnen voor de nabestaanden van de slachtoffers van de fatale explosie, donderdagavond, in een woning in Didam.

Bij de ontploffing die de woning totaal verwoestte kwamen vermoedelijk de vader en moeder van het gezin om het leven, aldus de politie. De twee zoons waren op het moment van de ontploffing niet thuis. Een van de zoons twitterde een paar uur na de ramp een hartverscheurend berichtje: 'Kan echt niet slapen.'

'Heel veel sterkte, heel Didam is er voor jullie', twittert Kelly. 'De belangrijkste personen in je leven kwijt raken in een paar uur... zoveel respect en sterkte', zegt Kenneth. Gerard wenst de nabestaanden 'veel sterkte toe, geen ouders, geen huis, geen foto`s, alleen herinneringen, verschrikkelijk.'

Reacties tonen sociale betrokkenheid jongeren



Volgens social media-expert J.W. Alphenaar laten de reacties op Twitter zien hoe sociaal jongeren zijn ingesteld. 'Iedereen zegt altijd dat jongeren met hun mobiele telefoon in de hand staan, in zichzelf gekeerd zijn. Maar in feite zijn ze dus heel sociaal bezig. Het zijn andere vormen van communicatie.'

Op Twitter worden de twee broers met naam genoemd. Volgens Alphenaar is dat voor jongeren geen issue. 'Met zo'n ramp zie je dat Twitter belangrijk is, jongeren laten zo zien dat ze betrokken zijn en de nabestaanden steunen. En wie weet, misschien halen de twee broers daar wel steun uit.'

Nieuws komt hard aan op school



Het nieuws over de fatale explosie is hard aangekomen op het Liemerscollege in Didam, waar de jongste zoon op school zit. Zijn medeleerlingen vrijdagochtend opgevangen door een professioneel traumateam. De klasgenoten kregen in een lokaal te horen over het drama in Didam. Sommige leerlingen waren zo aangeslagen dat ze na het gesprek naar huis toe wilden, aldus een leerkracht. Volgens een woordvoerder van school is het nog erg hectisch voor de zoon van de slachtoffers. Ze verwachten hem voorlopig niet terug op school.