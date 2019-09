Zeeschepen laden en lossen in Nijmegen

Tot nu toe konden ze alleen in Rotterdam laden en lossen.

Vervoerder Daanen Shipping heeft een zogeheten ISPS-certificering voor de eigen haven gekregen. Daarmee is het bedrijf volgens eigenaar Jan Witjes de enige haven in de verre omtrek met dat veiligheidscertificaat. Witjes: 'Dit is een enorme stimulans voor de economie en de werkgelegenheid in het gebied.'

Twin Towers



Na de aanslagen op het World Trade Center in New York in 2001 werden de regels aangescherpt. Witjes: 'Iedereen werd toen zo bang voor terrorisme dat wereldwijd havens zich veel beter moesten beveiligen. Het gevolg was dat ook in Nederland alle havens, ook de binnenhavens, maatregelen moesten nemen. Daardoor konden zeeschepen nog wel in Rotterdam aanleggen, maar bijvoorbeeld niet meer in Nijmegen.'

Daanen Shipping huurde de West Kanaaldijk, maar kocht de haven anderhalf jaar geleden. 'Door alle aanpassingen zijn we nu zover dat we gecertificeerd zijn. Daarmee zijn wij de eerste in Nijmegen. Sterker nog, voor zover ik weet is in de wijde omtrek van 50 kilometer geen andere binnenhaven waar kleine zeeschepen aan mogen leggen,' zegt Witjes. Om aan alle eisen te voldoen heeft de gemeente Nijmegen een Havenbeveiligingsplan op moeten stellen.

ISPS in het kort

Maar wat houdt dat ISPS-certificaat nou in? Jan Witjes: 'Alles is veel strenger beveiligd. Er staat een groot hek en we hebben een beveiliger ingehuurd die alles controleert. Iedereen die op het terrein komt moet zich kunnen identificeren. De beveiliger controleert wat aan boord gaat; de lading maar ook de boodschappen. Alles om maar te voorkomen dat een terrorist aan boord zou gaan. Ook de bemanning wordt gecontroleerd.'

Vijftig vrachtwagens



Zaterdag werd het eerste kleine zeeschip Bravery geladen met 1600 ton stenen. De stenen worden vervoerd naar Ipswich in Engeland. De lading is afkomstig van steenfabriek de Wienerbergergroep, met onder meer een vestiging in Erlecom. Verkoopcoördinator Ton Roovers: 'In Engeland zijn de stenen niet aan te slepen. De overheid heeft daar namelijk maatregelen genomen om de crisis te lijf te gaan. Dus wordt er veel meer gebouwd. Voor de hoeveelheid stenen zouden we eigenlijk zo'n 50 vrachtwagens hebben moeten rijden. Die hebben we niet, dus is een zeeschip de oplossing.'