Gaat de huismus weer voor goud?

Wordt het dit jaar weer de huismus, of toch de koolmees of de merel? Dit weekend doen weer tienduizenden vogelliefhebbers mee aan de Nationale Tuinvogeltelling van Vogelbescherming Nederland.De verwachting is dat er dit jaar minder tuinvogels worden geteld dan vorig jaar.

In 2013 sneeuwde het en moesten de vogels actief op zoek naar voedsel in de tuinen. 'Je ziet wel veel vogels in de tuin, maar veel van één soort. Groenlingen, sijsjes en vinken zijn er gewoon nog niet. Ik denk dat ze nog in de bossen zitten of in de vrije gebieden waar nog voldoende voedsel is', zegt tuinvogelconsulente Ellen Klinkenberg uit Ede.

Dit jaar kunnen de tellers gebruikmaken van een tel-app (Android/iPhone). Tot nu toe bestaat de top 3 net als vorig jaar uit de huismus, de koolmees en de merel.

Wilt u meer vogels in de tuin?

Wilt u meer vogels in de tuin? Dat is niet zo heel moeilijk, aldus Klinkenberg. 'Leg bijvoorbeeld een randje met dakpannen neer. Zorg voor stapelmuurtjes, laat wat rommel liggen, zodat er meer insectjes komen. Dan ben je al een heel eind. En zorg voor wat meer variatie in de tuin: bodembedekkers, vaste planten, wat struiken, wat kleine bomen, klimplanten. En een vijver is helemaal geweldig.'

De 25 vogels die het meest voorkomen in de tuin, met foto's en geluiden.