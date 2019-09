Bruine Klauwier gespot in Netterden

In het Achterhoekse Netterden is een Bruine Klauwier gespot.

Het is voor het eerst in zeer lange tijd dat het vogeltje in Nederland is waargenomen, mogelijk is het zelfs de eerste keer dat de vogel in ons land is gezien.

Volgens Wikipedia is de Bruine Klauwier een zangvogel die in een groot deel van Azië broedt en overwintert in het oriëntaals gebied. De bruine klauwier is gemiddeld 20 cm lang en overwegend bruin van boven.

Bruine klauwier (vrouwtje). Foto: Wikipedia.

De vogel trekt de nodige belangstelling van vogelaars. Het beestje is al tientallen keren aangemeld op Waarneming.nl.