Zaak Achilles'29 in raad Groesbeek

Aan de raadsvergadering van 12 september zijn de financiën van de voetbalclub toegevoegd. Dit deel is vanwege de 'gevoeligheid' van het onderwerp besloten en dus niet toegankelijk voor pers en andere belangstellenden.

Groesbeek wil weten wat er gebeurd is met een subsidie van 370.000 euro die bedoeld was voor nieuwbouw van kleedkamers en uitbreiding van de tribune. 3 ton is in 2011 uitgekeerd aan de club in de Jupiler League. Achilles'29 bestrijdt dat het bedrag zo hoog is. Van de bouw is echter nog niets te zien op sportpark De Heikant. Tijdelijk burgemeester Keereweer liet al weten de affaire Achilles hoog op te nemen en eventuele maatregelen niet uit de weg te gaan. Komende maandag eist Groesbeek tekst en uitleg van Achilles, dat beweert snel met de bouw te willen beginnen.

De voetbalclub raakte vorige week in opspraak na berichten over financiële problemen. Voorzitter Derks ontkent die. Volgens hem is de club gezond en zijn de verhalen 'overdreven'. Volgens bronnen van Omroep Gelderland kampt Achilles echter wel met (belasting)schulden en verkeerde de Groesbeekse club dit voorjaar in ernstig acuut gevaar. Onlangs zegde de Rabobank de relatie met de voetbalclub op. Daarbij vorderde de bank per direct een lening terug van naar verluidt 135.000 euro. Achilles brengt de tv-gelden van FOX in (2 ton, red) om het bedrag te kunnen betalen.

Tegelijkertijd bestaat er al jaren een conflict tussen de Rabobank en Derks, die wordt gezien als de drijvende kracht achter Achilles'29. Het vertrouwen is opgezegd omdat Derks zich zou hebben ingelaten met 'illegale bankactiviteiten' toen hij investeerde in olie in Colombia. Ook zou hij betalingsachterstanden hebben. Het huis- en bedrijfspand van Derks wordt op 17 september geveild. Derks probeert dat tegen te houden en spant een kort geding aan. Dat dient 13 september.

Dat de privé-problemen van Derks samenhangen met Achilles'29 blijkt wel uit het feit dat Danny Hoekman uit Nijmegen trainer kon worden. In ruil voor een 3-jarig contract zou hij financier worden van Derks en zijn hypotheekgelden overnemen. Daarnaast, zo blijkt uit een mail van een advocaat, moest Hoekman een lening van Achilles aflossen. Derks bestrijdt overigens dat dit de bedoeling was. Hoekman zag daarna af van de deal, omdat er volgens de ex-voetballer sprake was van 'belangenverstrengeling'.