Heumen legt zich niet neer bij betalen 1,3 miljoen

De gemeente Heumen gaat in hoger beroep in de zaak rond het aannemersbedrijf Kanters.

De Raad van Arbitrage voor de Bouw stelde eerder dat de gemeente 1,3 miljoen euro moet betalen aan het aannemersbedrijf. Dat heeft de gemeente inmiddels gedaan, maar er wordt ook hoger beroep ingesteld.



Kanters en de gemeente Heumen liggen al jaren in de clinch over de aanleg van riolering in het buitengebied. In 2005 kreeg Kanters de opdracht om alle huizen in het buitengebied die nog geen riolering hadden aan te sluiten op het riool. Volgens de gemeente werd dat zo slecht uitgevoerd dat een ander bedrijf het werk moest afmaken. Kanters werd nooit volledig betaald voor de klus.

De kwestie is extra ingewikkeld omdat Kanters in november failliet werd verklaard. Daardoor is het nu een zaak tussen de gemeente en de curator geworden. Na de uitspraak van de Raad van Arbitrage voor de Bouw liet wethouder Van den Berg weten onaangenaam verrast te zijn. Ook zei hij dat de inwoners van Heumen de tegenvaller hoe dan ook zullen merken.

Het hoger beroep dient op zijn vroegst in november.