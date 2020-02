Nauwelijks afname aantal inbraken

Het aantal inbraken in Gelderland is nauwelijks afgenomen.

Dat blijkt uit cijfers van de politie. In de eerste zeven maanden van 2013 is 5875 keer ingebroken tegenover 5922 keer in dezelfde periode in 2012, een afname van 0,8 procent.



In een aantal gemeenten is een forse daling te zien. Apeldoorn valt terug van 486 inbraken in 2012 naar 365 in 2013. In Neder-Betuwe daalde het cijfer van 96 naar 62. Rozendaal ging van 17 naar 7 inbraken.



Aantal forse stijgers



Er zijn ook gemeenten waar het aantal inbraken juist stijgt. In Doetinchem is een forse stijging te zien. Daar ging het aantal inbraken van 70 naar 119. Ook Zutphen stijgt van 109 naar 171. In Nijmegen steeg het aantal inbraken van 747 (2012) naar 821 in de eerste 7 maanden van 2013.

Minister Opstelten van Veiligheid heeft begin dit jaar gezegd dat het aantal inbraken omlaag moet met 30 procent. Kijk hier naar het aantal inbraken in uw gemeente.