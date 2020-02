Cornielje wil zwaargewicht voor Doetinchem

Dat benadrukte hij donderdagavond tijdens de bespreking van de profielschets voor de opvolger van de naar Arnhem vertrokken Herman Kaiser. Volgens Cornielje is het belangrijk dat de nieuwe burgemeester bestuurlijke ervaring heeft.

Ook moet de opvolger van Kaiser goed kunnen netwerken, bijvoorbeeld met omliggende gemeentes. 'Op dat gebied zijn we op zoek naar iemand die in de voetsporen treedt van Kaiser', aldus Cornielje. In de conceptprofielschets staat dat de gemeente op zoek is naar een stevige burgemeester 'met pit en lef die communiceert en resultaten bereikt'.



Niet al te veel sollicitanten graag



Cornielje hoopt dat het aantal sollicitanten binnen de perken blijft. 'In Lochem hadden we een record, daar hadden we 75 kandidaten. Dat lijkt leuk, maar het is dan wel ingewikkeld om een goede keus te maken.' Hij vindt het belangrijk dat er wordt afgesproken waar de nieuwe kandidaat aan moet voldoen. Doorgaans vinden alle kandidaten namelijk dat de profielschets hen op het lijf geschreven is, aldus Cornielje.

De Commissaris van de Koning sloot af met het Droomboek dat hij donderdag kreeg overhandigd in Paleis Het Loo in Apeldoorn. 'Ik zou aan iedere fractie willen vragen: wat is uw droom voor Doetinchem?'