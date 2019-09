Elf tips om Blue Monday door te komen

Bent u ook al zo sip? Er is reden toe: de gezellige feestdagen zijn voorbij, buiten is het donker en koud.

En dan is het ook nog eens maandag. Vandaag is het 'Blue Monday', volgens sommigen de meest deprimerende dag van het jaar.

'Wetenschappelijke formule'

De vader van Blue Monday is de Britse psycholoog Cliff Arnal. Hij bedacht in 2005 een, naar eigen zeggen, wetenschappelijk verantwoorde formule waaruit zou blijken dat de maandag van de laatste volle week van januari de meest depressieve van het jaar is, ook omdat dan de meeste goede voornemens mislukt zijn en de vakanties ver weg lijken. De formule werd overladen met kritiek, maar de term is inmiddels wel gemeengoed geworden.

Niet te serieus nemen



Ondanks de academische twijfels besteedt Het Fonds Psychische Gezondheid aandacht aan Blue Monday. Psycholoog Jean-Pierre van de Ven: 'Als organisatie die zich inzet voor mensen met serieuze psychische aandoeningen vinden we het belangrijk dat mensen het onbehagen van Blue Monday niet verwarren met het leed van een echte depressie. We besteden aandacht aan Blue Monday, omdat somberheid een voorbode kan zijn van een depressie en omdat veel mensen het gevoel van somberheid wel kennen. Blue Monday moeten we niet té serieus nemen, de sombere gevoelens die mensen kunnen hebben wél. Langdurige sombere klachten hangen helaas niet af van één bijzondere dag in het jaar en daarom is het belangrijk een depressie bijtijds te signaleren en te behandelen.'



Bruikbare tips



Het Fonds Psychische Gezondheid heeft mensen gevraagd tips in te sturen over hoe deze donkere dag te verlichten. Het Fonds heeft de 99 beste tips die mensen instuurden op zijn site gezet. Wij selecteerden er alvast elf. Voor de volledige lijst, klik hier.



1. Een wandeling in de natuur, park, bos. De planten, bloemen en vogels zorgen voor een glimlach en dankbaarheid voor de natuur om ons heen.

2. Een prachtige expositie bezoeken met bijzondere schilderijen.



3. Maak drie leuke concrete plannen voor een uitje in de buurt, bespreek dit alvast met een goede vriend(in) en voer een van de plannen uit als je de sombere bui voelt aankomen.schrijven welke leuke dingen je in 2014 wil gaan doen.

4. Alles op een rij zetten waar je dankbaar voor bent in je leven, van de mooie ochtendmist tot een goede vriendschap. Goede herinneringen ophalen.

5. Ga naar buiten en groet iemand die je niet kent.

6. Pak een klus aan in huis, je hebt afleiding en daarna voldoening.

7. Teken je gemoedstoestand in vrolijke kleuren.

8. Door de liefde van vriendschappen krijg je weer een lach op je gezicht. Je bent niet alleen.

9. Bedenk wat wel gelukt is en schrijf dat op, zodat je het na kunt lezen op sombere momenten.

10. Laat je niet kisten, ga om met optimisten.



11. Houd je eigen lichaam voor de gek en grijns, zelfs al voel je je somber. Je lichaam maakt stofjes aan waardoor de vrolijkheid vanzelf komt. Die tip kreeg onze verslaggever Laurens Tyink vanochtend van lachcoach Saskia van Velzen uit Doorwerth.

Foto: jpkwitter