Sociale media vaker gebruikt voor goede doel

Steeds vaker worden sociale media als Facebook ingezet om geld in te zamelen voor een goed doel. Dat zegt Rene Bekkers, hoogleraar filantropie aan de VU in Amsterdam.

Volgens Bekkers verplaatst ons hele leven zich naar internet en zie je daarom dat meer mensen via internet schenken.



Voorbeelden in Gelderland zijn te vinden in Beekbergen waar via een eigen website actie is gevoerd voor een ernstig zieke jongen van vijf. In Nijmegen is een familie via Facebook een actie gestart voor een ernstig zieke kleuter en in Arnhem wordt via Facebook geld ingezameld voor slachtoffers van de gasexplosie in een flat.