Vijf gouden leeuwaapjes gestolen bij Apenheul

Bij de Apenheul in Apeldoorn zijn in de nacht van zondag op maandag vijf gouden leeuwaapjes gestolen.

Dat meldt de politie. De dieven hebben een hek geforceerd en zijn er met de diertjes in hun slaaphok vandoor gegaan. Dat hok ziet eruit als een houten kistje.

Bedreigd

Gouden leeuwaapjes staan op de lijst van bedreigde diersoorten. Ze zijn zonder staart ongeveer 25 centimeter groot Het vermoeden is dat de dieren worden verhandeld. De politie gaat de beveiligingsbeelden bekijken om de daders op te sporen.

Zeer zeldzaam

Volgens een woordvoerder van de Apenheul gaat het om zeer zeldzame apen. De dieren zijn in Europa vanwege een fokprogramma. Er zijn er in totaal zo'n 250 in Europa. De regering van Brazilië, waar de dieren vandaan komen, is nog niet ingelicht over de diefstal. Dat gebeurt door de mensen achter het fokprogramma.

Professionele dieven

De Apenheul gaat ervan uit dat het om professionele dieven gaat. De kans is groot dat zij al met hun buit in het buitenland zijn. De diertjes kunnen last krijgen van stress, maar omdat de dieven waarschijnlijk professioneel opereren en weten wat ze doen, zou dat mee kunnen vallen. De aapjes zijn zo klein dat ze zonder problemen in een kistje, of een vergelijkbaar voorwerp, te vervoeren zijn. De kans is klein dat de dieven verwondingen hebben opgelopen bij het pakken van de apen.

Apen zelden gestolen



Het gebeurt zelden dat de Apenheul te maken krijgt met diefstal van dieren. De laatste diefstal dateert van jaren geleden. De aap in kwestie werd teruggevonden in Rotterdam. Vorig jaar werden 13 dwergaapjes gestolen uit dierenpark Wissel.