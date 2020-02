'Geld Nuon alsnog naar groene stroom'

Volgens het Financieele Dagblad betaalden 200.000 klanten jarenlang een toeslag voor schone energie, maar die werd niet gebruikt voor investeringen in schone stroom.



Na 2002 is Nuon gestopt de toeslag voor duurzame energiecentrales te gebruiken, zonder de klant daarover in te lichten. Nuon geeft de fout toe en gaat het bedrijf alle klanten die tussen 1996 en 2002 een contract hebben afgesloten benaderen. Ongeveer 50.000 mensen die destijds een contract afsloten zijn nog klant bij de energieleverancier. Zij krijgen binnen enkele dagen een brief met meer informatie. Op de inhoud kon het energiebedrijf nog niet ingaan.

Consumentenbond: geld terug

Huishoudens betaalden tot 60 euro toeslag per jaar. Volgens de Consumentenbond kunnen klanten de toeslag terugvragen. Volgens het Financieele Dagblad zou het gaan om een bedrag tussen de 70 en 100 miljoen euro.



GroenLinks wil dat de provincie Nuon oproept om het geld alsnog te besteden aan schone energie. 'Gedeputeerde Markink kan op een aandeelhoudersvergadering vragen om budget alsnog te investeren in schone stroom. Als dat niet gebeurt, heeft Nuon zich schuldig gemaakt aan fraude.'

'Investeer in duurzame energie'

Van Eck is geen voorstander van het plan om het teveel betaalde geld terug te geven aan de consumenten: 'Mensen hebben gekozen om meer te betalen voor schone energie, dat is een principiële keuze. Investeer dat geld alsnog in schone stroom, dan doet Nuon wat het heeft beloofd.'

Apeldoorn

Niet alleen consumenten, maar ook bedrijven en bijvoorbeeld gemeenten hebben extra betaald voor schone energie van Nuon. Apeldoorn is één van die afnemers en die gemeente heeft inmiddels gezegd in gesprek te willen met Nuon.



558 miljoen

Nuon zegt in een persbericht sinds 2002 een kleine 560 miljoen euro te hebben geïnvesteerd in schone energie, ongeveer zes keer het bedrag dat in dezelfde periode werd opgehaald met de Natuurstroomtoeslag.



Fraude



Op de vraag of er sprake is van nalatigheid of fraude wil woordvoerder Ton Boon niet ingaan: 'Op dit moment hebben we daar nog geen antwoord op. zijn we bezig om heel veel feiten boven water te krijgen en hopen snel duidelijkheid te hebben.'