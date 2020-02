Topvolleybal in Doetinchem voorbij

Het is afgelopen met topvolleybal in Doetinchem.

De Stichting Orion is failliet en is niet in staat een doorstart te maken. Dat bevestigt de curator. ' De curator heeft acht dagen gewacht, maar niemand wilde er instappen. Er is geen bestaansrecht meer en donderdagmiddag kreeg ik telefonisch bericht dat ze dus failliet zijn', reageert manager topsport Mark Broere van de Nevobo.



De licentie van de Stichting Topvolleybal Orion is teruggevallen naar de landelijke bond, die nu vrijwel zeker Taurus uit Houten laat instromen op het hoogste niveau. 'Dat wordt maandag duidelijk, maar zij hebben de papieren altijd goed op orde gehad.'



Heel treurig voor Doetinchem



Broere baalt nu er geen eredivisie meer wordt gespeeld in de Achterhoek. 'Heel betreurenswaardig voor Doetinchem. Ook zeker met het oog op de nieuwe hal, maar we bekijken dit nu zonder sentiment'. Er is nog wel een kleine kans dat Orion in de topdivisie (3e niveau) verder kan. 'Als Orion die aanvraag doet, behoort dat tot de mogelijkheden.'

Algemeen manager Ben Spaai die door het faillissement van de Stichting Topvolleybal Orion, net als veel collega's bij Orion, zijn baan kwijt is was nog niet op de hoogte van het nieuws. Spaai is op vakantie, maar laat weten dat een 'faillissement niet onlogisch' is.



Orion: licentie naar vereniging

De Doetinchemse volleybalclub bestrijdt de lezing van de volleybalbond. Voorzitter De Vries zegt dat de Stichting Topvolleybal Orion failliet is en dat nu de licentie aan de club terugvalt. De Nevobo wijst de visie van Orion van de hand en heeft een jurist op de zaak gezet.



Hoogte- en dieptepunten van Orion

1974 dames 1 promoveert naar de eredivisie

1977 heren 1 promoveert naar de eredivisie

1977 1e Europacup-wedstrijd dames 1 tegen Vasas Boedapest

1978 winst Nationale beker door heren 1

1979 1e Europacup-wedstrijd heren 1 tegen Panini Modena

1984 landskampioenschap dames 1 en winst Nationale beker

1988 degradatie dames 1 uit de eredivisie

199. degradatie heren 1 uit de eredivisie

2000 promotie heren 1 naar de eredivisie

2005 opnieuw europacup voor heren 1

2006 winst Supercup heren 1 in eigen huis tegen Nesselande

2011 winst Supercup heren 1 tegen Draisma Dynamo

2012 landskampioenschap heren 1

2013 Bekerwinnaar



