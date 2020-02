Overzicht: tijdperk Alex Pastoor bij NEC

Hij kwam in de zomer van 2011 naar Nijmegen, nadat hij een succesvolle periode had beleefd als trainer van Excelsior. In zijn eerste jaar promoveerde hij met de ploeg uit Rotterdam naar de eredivisie.

Het jaar daarop hield hij de club op het hoogste niveau. Dat deed Pastoor met een beperkt budget. Spelers die daar doorbraken onder zijn leiding waren onder meer Jordy Clasie, Geert Arend Roorda en Ryan Koolwijk. In Nijmegen tekende de oefenmeester in 2011 voor 2 seizoenen. Hij begon moeizaam. In zijn beginperiode leed hij 6 nederlagen op rij en kwam NEC in degradatiegevaar.

Trainingskamp in Spanje

De ommekeer kwam tijdens het trainingskamp in Spanje, in januari 2012. Daar legde de oefenmeester nieuwe accenten. NEC klom naar positie 8 op de ranglijst en haalde de play-offs om een plek in de Europa League. In de play-offs was Vitesse te sterk. Opvallend in de tweede helft van het seizoen 2011/2012 was de zege van NEC in Arnhem. Voor het eerst in 32 jaar wonnen de Nijmegenaren op het hoogste niveau van Vitesse.

Het seizoen 2012/2013 begon moeizaam voor Pastoor en consorten. Roorda en Evander Sno verdwenen uit de ploeg en werden vervangen door de jeugdige Navarone Foor en aankoop Victor Pálsson. Het ging lopen en NEC klom op naar de 7e plaats op de ranglijst. Daar stond de ploeg geruime tijd en de play-offs voor een plek in de Europa League leken weer binnen handbereik.

Snel bergafwaarts



In de tweede helft van het seizoen ging het echter bergafwaarts. Dit gebeurde nadat Pastoor zijn contract verlengde tot medio 2014. Hij haalde vervolgens 1 punt uit 10 wedstrijden. NEC zakte af naar een beschamende 15e plaats op de ranglijst. De slechtste eindklassering sinds het begin van dit millennium.

Deze zomer kende de selectie van de Nijmegenaren diverse mutaties. Er werd afscheid genomen van spelers waar Pastoor niet meer door een deur kon. Veelal jonge buitenlandse spelers werden aangetrokken. Dit pakte verkeerd uit. De basis bleek te smal, zo gaf de oefenmeester zelf toe. De voorbereiding verliep ook moeizaam.

2 voor en 14 tegen



De start van het seizoen was dramatisch. Uit de eerste 3 competitiewedstrijden werd geen enkel punt gepeurd. NEC verloor met grote cijfers van FC Groningen, PSV en PEC Zwolle. Het doelsaldo was alleszeggend: 2 voor en 14 tegen. Pastoor bleef tot het einde strijdbaar en gaf aan zelf niet op te stappen. Het ontslag op maandag 19 augustus kwam niet als een surprise. De Nijmegenaren hopen op korte termijn een opvolger aan te stellen.