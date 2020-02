Heidebrand Hoog Soeren vreemd na nat weer

Volgens de brandweer is het vreemd dat er brand is uitgebroken na het natte weer van de afgelopen dagen.



Dinsdag werd de brand rond 21.00 uur bij de Pomphulweg ontdekt. Omdat er geen water in de buurt was schaalde de brandweer uit voorzorg op. Door de grote inzet bleef de brand beperkt. Twee brandweerwagens kwamen vast te zitten in het moeilijk begaanbare terrein.

Hoewel in het gebied vaker heidebranden zijn was de brand van gisteren toch opmerkelijk. Door de regen van de afgelopen dagen was de heide nat. Of er sprake is van brandstichting kon woordvoerder Renzo de Jonge van de brandweer niet zeggen. Daar wordt vandaag onderzoek naar gedaan.