Wel toertocht na fataal ongeluk in Wehl

Dinsdagavond overleed een deelnemer aan de vierdaagse motortocht. Dat gebeurde na een ongeluk met een fietser op de Breedestraat in Wehl. De fietser raakt zwaargewond.

Volgens de voorzitter van KMC'95 is de overleden motorrijder geen lid van de club. 'De motor-avond-4-daagse is een evenement waar iedere motorrijder zich voor kan inschrijven.' De voorzitter kan nog niets over de oorzaak van het ongeval zeggen. 'We weten niet wat er is gebeurd. De doodsoorzaak is nog niet eens vastgesteld.'



De toertocht gaat vanavond gewoon door, ondanks het dodelijke ongeluk. 'We staan vanavond samen stil bij het ongeluk, dat kun je niet doen als je het evenement afgelast.'

'Doodsangsten uitgestaan'



Een bewoner van Nieuw-Wehl liet woensdagochtend weten doodsangsten te hebben uitgestaan. Hij zag vlak voor het ongeluk motorrijders voorbijkomen. 'Ik kwam met mijn kinderen op de fiets terugrijden van voetbal. Het is onverantwoord hoe hard ze reden in een onoverzichtelijke omgeving.'



Volgens de bewoner zou een grote groep wielrenners en een groep motorrijders tegelijkertijd dezelfde smalle weg zijn ingeslagen. Toen de motorrijder de groep wilde inhalen, zou het fout zijn gegaan.

'Route onverantwoord'



Een ondernemer in de buurt laat weten de route van de vierdaagse onverantwoord te vinden. 'Ik was met mijn dochter aan het kijken en zag hoe de motoren ongelooflijk hard reden. Dat terwijl de weg een gevaarlijke s-bocht heeft. Ik vraag me dan echt af, waarom plannen ze hier zo'n tocht?'