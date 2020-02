Luxewinkels gedijen in Gelderland

Maar als je kijkt naar de ontwikkeling van het winkelbestand in de provincie ga je het je toch afvragen.



Het aantal winkels in typische luxe artikelen in de provincie is de laatste jaren veel harder gestegen dan in de rest van het land, blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland naar de ontwikkeling van het complete winkelbestand in de laatste jaren in heel Nederland.



Meer speelgoedwinkels

Neem het aantal speelgoedwinkels: sinds 2010 werden dat er in heel Nederland elk jaar minder. Maar niet in Gelderland, waar er in drie jaar tijd juist tien stuks bij kwamen en er nu 150 zijn, een stijging van meer dan 7 procent. En ook al zal elke ouder het even lastig vinden weerstand te bieden aan een jengelend kind, speelgoed geldt toch wel als een luxe artikel. 'De branche is extreem conjunctuur-gevoelig' zei Ruud Ververs van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel eind vorig jaar nog tegen de NOS.



Ook het aantal winkels in vrijetijdsartikelen steeg in Gelderland veel harder dan in de rest van het land. En het aantal juweliers, die toch ook niet bepaald in een eerste levensbehoefte voorzien, bleef in Gelderland, tegen de landelijke trend in, op peil.

Toch minder winkels

Toch kreeg zelfs het winkelbestand in Gelderland tikken, vooral onder invloed van webwinkels: het aantal kledingwinkels bijvoorbeeld, overal veruit dominant in het straatbeeld in de binnensteden, ging ook hier omlaag, maar veel minder hard dan in de rest van het land.



Maar ook al daalde het aantal kledingwinkels in de provincie, het aantal kledingverkopers op de markt nam, opnieuw alleen in Gelderland, toe. En dat terwijl in heel Nederland de kledingmarkthandelaren langzaam maar zeker het veld ruimen.

Ontwikkeling winkelaanbod Gelderland 2010-2013

Speelgoedwinkels +7,14% (landelijk: -3,3%)

Winkels in vrijetijdsartikelen: +3,25% (+0,81%)

Juweliers: +0% (-1,4%)

Winkels in 'overige artikelen'*: +1,1% (-0,82%)

Kledingwinkels -1,55% (-2,57%)

Markthandels in textiel en kleding +5,71% (-5,02%)



Fysieke winkels -1,28% (-1,96%)

Webwinkels: +118% (+108%)

Bron: CBS, vestigingenstatistiek

Foto: Flickr/Inky