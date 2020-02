Vrijdag zeer warm, misschien wel extreem warm

In het oosten en zuiden van het land wordt het warmer dan 35 graden. Volgens Meteo Consult in Wageningen zou het 37 of 38 graden kunnen worden, maar dan moet álles meezitten. Of tegenzitten - het is maar hoe je het bekijkt.



Het hitterecord staat op 38,6 graden, gemeten op 23 augustus 1944 in Warnsveld. Meteo Consult voorspelde dat het record er woensdag 19 juni aan zou kunnen gaan, maar onweersbuien gooiden toen roet in het eten. Het record werd toen bij lange na niet gehaald.



De weerdienst wil er niet opnieuw naast zitten en is nu voorzichtiger. Vrijdagochtend kan pas een betrouwbare verwachting worden uitgesproken. Het is in de afgelopen jaren wel eens 37 graden geweest, maar 38 graden bleef vrijwel altijd buiten bereik.



Wat kan er nu roet in het eten gooien?

Meteo Consult zegt dat een vroege zeewind vrijdag voor een lagere temperatuur kan zorgen. Soms wordt de zeewind tegengehouden door een sterke aflandige wind, maar daar lijkt het niet op. De zeewind kan zo de potentieel extreme temperaturen 'om zeep helpen', aldus Meteo Consult.

Een andere optie is dat er donderdagavond boven Frankrijk een onweerscomplex ontstaat dat vrijdag uitgedoofd over ons land naar het noorden trekt. Dat complex kan de hoge temperaturen tegenhouden of veel bewolking met zich mee brengen.



Daarnaast kan het ook nog dat de lucht die voor de hoge temperaturen moet zorgen minder warm is dan was gedacht. Als de windrichting in de bovenlucht iets verandert, kan het zomaar een stuk koeler worden.

Droge bodem

Verder is de bodem door de regen van de laatste tijd niet meer zo droog als eerder deze maand. Een droge bodem komt de opwarming overdag juist ten goede.

Meteo Consult houdt bij alle mogelijkheden nog veel slagen om de arm. 'Maar mocht het zo zijn dat we alle hiervoor benoemde onzekerheden vrijdagochtend alsnog kunnen wegstrepen, dan zou het wel zomaar ergens 37 of 38 graden kunnen worden. In dat geval zouden we een voor Nederlandse begrippen extreem hete dag mee kunnen maken', aldus de weerdienst.

Waarschuwing voor matige smog

Het RIVM verwacht vrijdag matige smog door ozon. Het RIVM adviseert zware lichamelijke inspanning te vermijden. Vooral kinderen en mensen met ziekten aan de luchtwegen kunnen hinder ondervinden. Wie klachten krijgt, kan volgens het RIVM het beste zo veel mogelijk binnen blijven.

Zaterdag extra ophaaldag kadavers

Vanwege de hoge temperaturen is er zaterdag in het hele land een extra ophaaldag voor kadavers, meldt destructiebedrijf Rendac. Als de temperatuur landelijk gemiddeld 27 graden of hoger is, haalt Rendac ook op zaterdag kadavers op. Normaal is dat alleen op doordeweekse dagen. Door de warmte gaan de dieren, die door de boeren langs de kant van de weg worden gelegd, sneller stinken en ontbinden.