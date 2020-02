Eis: aanrander Bennekom naar kliniek

Het OM wil dat de man wordt behandeld in een forensisch psychiatrische kliniek. Hij hoeft daar niet te worden opgenomen.



De aanrandingen vonden september vorig jaar in Ede en Bennekom plaats, vooral 's avonds en 's nachts. De man was op de fiets en zou de vrouwen bij hun borsten hebben gepakt en in hun billen hebben geknepen. Het jongste slachtoffer is 15, het oudste 24.



In elkaar geslagen



De Bennekommer is in 2006 opgenomen geweest omdat hij manisch-depressief was. Hij zegt dat hij stopte met de aanrandingen, nadat hij op 30 september vorig jaar uit wraak door twee Marokkaanse jongens in elkaar was geslagen. Hij was bang dat hij zou worden doodgeslagen als hij nog eens een vrouw zou aanranden. Het OM heeft bij de eis rekening gehouden met het feit dat de man in elkaar is geslagen.



Volgens de man handelde hij uit boosheid en frustratie. Zijn relatie met zijn vriendin was uitgegaan. Hij besloot op 'aanrandingspad' te gaan nadat hij met vrienden over seks had gepraat.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Het OM sluit zich aan bij onderzoeksrapporten: de man is verminderd toerekeningsvatbaar en het gevaar bestaat dat hij opnieuw in de fout gaat. De man is het eens met de behandeling.