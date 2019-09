NEC verliest oefenduel van Mainz 05

Het Duitse FSV Mainz 05 boog voor nagenoeg lege tribunes in de slotfase een achterstand om in een 3-2 zege. NEC speelde een redelijke eerste helft, maar zakte met een nieuwe ploeg na rust ver weg.

Na vijf minuten kwam NEC, met Tobias Haitz weer eens als centrale verdediger, op een 1-0-voorsprong. Na een prima steekpass van Rieks kwam Hemlein in botsing met de keeper. De bal ging direct op de stip. Koolwijk stuurde Loris Karius de verkeerde hoek in. Daarna gebeurde er weinig spectaculairs. NEC stond goed in de organisatie, maar gaf zo af en toe ook knullig kansen weg. Zo ging Stefanik pijnlijk in de fout, maar liet Geis de gelijkmaker liggen.

In de slotfase van de eerste helft kwam Mainz wel op gelijke hoogte. Nokolce Noveski schoot knap raak. Op slag van rust kwam NEC toch weer op voorsprong. Een fraaie aanval over links leidde tot een afgemeten voorzet van Conboy die de voorkeur kreeg boven Leiwakabessy. Reiks nam de bal ineens uit de lucht en zorgde voor een 2-1 voorsprong in de pauze.



NEC werd ondersteund door een groepje meegereisde fans.

In de tweede helft trad NEC met 10 nieuwe spelers aan. Higdon bleef in de punt van de aanval als enige staan. Trainer Anton Janssen gaf alle beschikbare spelers speeltijd. Abdul Bai Kamara viel het meest op. De sterke verdediger maakte indruk door zijn lef en uitstraling. Toch gingen de vele wisselingen zoals zo vaak in oefenduels ten koste van het niveau. NEC dwong alleen nog een mogelijkheid voor Higdon af, maar verder viel er nauwelijks nog iets te genieten. Dat Duitsers nooit verslagen zijn, bleek ook in Marbella weer. Enkele minuten voor tijd kwam Mainz op 2-2. Reserve-doelman Joshua Smits liet los uit een vrije trap en Malli tikte de rebound tegen de touwen. In de slotseconden rondde opnieuw Malli met het hoofd een fraaie aanval af en stond NEC dus met lege handen.

Zondag speelt NEC in Jerez de la Frontera opnieuw tegen een Duitse club. Werder Bremen is dan de tegenstander.



Opstelling waarmee NEC in Marbella begon: Johnsson, Vermijl, Van Eijden, Haitz, Conboy; Stefanik, Koolwijk, Jantscher; Hemlein, Higdon, Rieks.