NVWA onderzoekt 'brood met asbest'

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gaat bekijken wat er is gebeurd in de bakkerijen van Bakkersland.

Volgens televisieprogramma Zembla is in drie ovens van het bedrijf uit Hedel asbest vrijgekomen. Mogelijk is er asbest in het brood terechtgekomen.



De NVWA gaat vragen hoe de controle van het brood van Bakkersland geregeld is en gaat misschien ook de bakkerijen inspecteren. De NVWA wordt veel gebeld door mensen die vragen hebben over het brood van Bakkersland.

'Geen brood asbest in de schappen'



Bakkersland stelt op zijn site dat 'het werken met ovens waarin op kleine schaal asbest is verwerkt, nooit tot gevaar voor de volksgezondheid heeft geleid.' Algemeen directeur Eugène Scholten: 'We kunnen zonder meer stellen dat er nooit brood met asbest in de schappen van de supermarkten terecht is gekomen.'



Bakkersland is de grootste bakker van Nederland. Het bedrijf levert onder andere aan Albert Heijn en Jumbo.