Staande ovatie voor Frank Boeijen

De zanger kreeg na afloop een staande ovatie van het publiek.



Boeijen werd begeleid door twee muzikanten en bracht tijdens het anderhalf uur durende optreden onder meer zijn nummers 'De Verzoening' en 'Kronenburg Park' ten gehore. (audio)



Thuiswedstrijd

Voorafgaand aan het concert had Boeijen verklaard zenuwachtig te zijn. 'Dat wordt nooit minder na al die jaren. Zeker niet omdat er nu heel veel familie komt,' aldus de zanger. 'En bovendien omdat het ook hier is. Je zou misschien denken; het is een thuiswedstrijd maar zo is Nijmegen dus niet. En het is ook wel een beetje emotioneel.'



Oase van rust

In het verleden trad Frank Boeijen tijdens de Vierdaagsefeesten op in het Kronenburgerpark en op de Waalkade. Dit jaar speelde hij in de Stevenskerk. 'De kerk klinkt misschien wel zo leuk omdat het een oase van rust is. Ik geloof dat er een miljoen mensen in de stad zijn.'

Voor het optreden waren slechts 750 kaarten beschikbaar. Volgens de organisatie waren er zo'n 5.000 mensen geweest die geprobeerd hadden een kaartje te bemachtigen.



In het interview dat Boeijen voorafgaand aan het optreden gaf aan Omroep Gelderland vertelde hij onder meer dat hij ieder jaar met zijn broer op woensdag de Vierdaagsefeesten bezoekt. Verder ging hij in op de vraag of hij zelf de Vierdaagse zou willen lopen.