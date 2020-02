Medaille voor omgekomen Puttenaar

Hij kwam 27 december om het leven toen hij twee hoogbejaarden hielp die vaststonden op het spoor bij Barneveld.



De 92-jarige bestuurder kon de auto verlaten, Boekhout (31) snelde toe om de 91-jarige vrouw van de man te helpen. Beiden werden door de trein gegrepen. Boekhout overleed, de vrouw overleed enkele weken later.



Boekhouts partner Martine heeft de zilveren medaille in ontvangst genomen. Ze zat met haar kinderen in de auto te wachten toen haar man het stel te hulp schoot. De zilveren medaille is de hoogste onderscheiding van het Carnegie Heldenfonds. Het fonds spreekt van een bijzondere heldendaad.

Trots, maar verdrietig

Martine Boekhout: 'Ik ben trots, maar ook verdrietig, dat ik deze onderscheiding in ontvangst mag nemen. Trots, omdat ik nu later aan onze dochter kan vertellen: papa was een held. Verdrietig, omdat ik natuurlijk liever had gehad dat Harry deze onderscheiding zelf in ontvangst had mogen nemen.'

Foto: van links burgemeester Van Dijk van Barneveld, Martine Boekhout en dochtertje Lotte, burgemeester Lambooij van Putten.