Twee jaar cel en tbs in zaak dode baby

Ze is daarom dinsdagochtend veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf en tbs met voorwaarden. Het OM eiste 2 weken geleden 9 maanden cel en tbs met voorwaarden. Zolang zat ze al in voorarrest.

De vrouw is vrijgesproken voor het wegwerken van het lijkje. Er is bij haar, volgens de rechter, sprake van een persoonlijkheidsstoornis waarvoor verdere behandeling nodig is. De kans op herhaling wordt niet groot geacht. Tegen de veroordeling wordt hoger beroep aangetekend.

Woning in Scherpenzeel

De baby werd augustus 2011 na een tip dood aangetroffen bij een woning in Scherpenzeel. Volgens het OM heeft de vrouw het lichaam weggemaakt en overleed de baby doordat de vrouw haar niet de nodige zorg gaf.



De vrouw zegt dat ze niet wist dat ze zwanger was. De baby werd geboren toen de vrouw op het toilet zat. Volgens haar liet ze de baby van schrik in de pot vallen en heeft ze het kindje daarna op een handdoek gelegd. Ze wikkelde het in plastic en stopte het toen in de kliko. De vrouw wordt al bijna een jaar behandeld in een inrichting in Warnsveld.