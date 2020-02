Waarom worden in Gelderland zoveel bakstenen gebakken?

Vandaag de dag wordt in het Gelderse rivierengebied een enorme hoeveelheid geproduceerd. De expositie Gebakken in Gelderland, die sinds donderdag is te zien in het Natuurmuseum Nijmegen, belicht de baksteenindustrie in de provincie.

Volgens Gerard Alofs van het museum is de productie van bakstenen typisch Gelders. 'In de tentoonstelling is op een grote kaart te zien waar in Nederland de steenfabrieken hebben gestaan en dan zie je dat vooral rondom Nijmegen en het Pannerdensch Kanaal ongelooflijk veel activiteiten zijn geweest op het gebied van steenfabricage.' Alofs benadrukt dat dit niet te danken is aan de kwaliteit van de Gelderse klei. 'Die is helemaal niet zo goed. Maar door toevoeging van klei uit België en Duitsland is de kwaliteit verbeterd.'

Impact



In de tentoonstelling in het Natuurmuseum komen geschiedenis, natuur en landschap samen. De baksteenproductie had en heeft namelijk een flinke impact op natuur en landschap, maar ook op het maatschappelijke leven. Zo werden de arbeiders vroeger vlakbij de steenfabrieken gehuisvest. Aansluiting bij de plaatselijke boerenbevolking was er nauwelijks.

Foto: baksteenfabricage in vroegere tijden (Historische Kring Bemmel-Haalderen)



Erfgoed

De Nijmeegse expositie sluit aan bij het Europees Jaar voor het Industrieel en Technisch Erfgoed en het erfgoedfestival Gemaakt in Gelderland. Naast tentoonstellingen komt er een programma met activiteiten voor alle leeftijden, zoals rondritten in een zonnetrein en fietsroutes door de buitenexposities in het landschap, van Ooij tot Zevenaar, Druten en Deest.

De tentoonstelling 'Gebakken in Gelderland' loopt tot en met 18 oktober.

Foto boven artikel: Uitgeverij Fagus