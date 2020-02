Alterra: DNA 'wolf' snel bekend

Onderzoeksinstituut Alterra in Wageningen verwacht dat volgende week het DNA-onderzoek klaar is dat duidelijk moet maken of de 'wolf' die vorige week in de Noordoostpolder werd gevonden ook daadwerkelijk een wolf is.

Na autopsie zei Naturalis in Leiden eerder dat voor 98 procent vaststaat dat het gevonden kadaver van een wolf is.



Inmiddels wordt vermoed dat het dode dier door Oost-Europeanen in de polder is gedumpt bij wijze van grap. De wolf is een schuw dier, en het ligt daarom niet voor de hand dat hij opduikt in een redelijk dichtbevolkt gebied. Ook heeft zich nooit een automobilist gemeld die het dier heeft aangereden, aldus Faunabeheer Flevoland.



De politie Flevoland doet geen verder onderzoek.

Ook over de windplek is inmiddels discussie. Het dier lag niet in Luttelgeest maar in Markenesse.