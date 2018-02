Zeldzame vlinder duikt op in Winterswijk

ARNHEM - In Winterswijk zijn afgelopen week twee zeldzame vlinders gezien.

Het gaat om iepenpages. Die zaten, hoe kan het ook anders, in een iep. De iepenpage is ernstig bedreigd en kwam voorheen in Nederland alleen maar voor op een paar plekken in Zuid-Limburg. De Vlinderstichting meldde dat zondag.

De iepenpages werden ontdekt door vrijwilliger Jan Stronks van de stichting. Hij maakte een foto van de vlinder om er zeker van te zijn dat het om een iepenpage ging.

De iepenpage brengt een groot deel van zijn leven door in de boomkroon van iepen. In Nederland zijn veel iepen verdwenen door de iepziekte.