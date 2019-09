Ondernemers in actie voor komst kunstencluster

Het gebouw aan de Rijnkade, met daarin het Museum voor Moderne Kunst en Focus Filmtheater, dreigt er niet te komen.



Het is zeer de vraag of er na de komende raadsverkiezingen in de gemeenteraad nog een meerderheid voor is. D66 was voorstander van het kunstencluster, maar in het verkiezingsprogramma komt te staan dat de partij wil dat het Museum voor Moderne Kunst op de huidige locatie blijft. Ook de SP steunt het kunstencluster niet meer.



Posteractie



Ondernemers beginnen een posteractie en vragen maandag het woord tijdens de raadsvergadering. Ze gaan in een protestmars naar de vergaderzaal.

De ondernemers willen in de eerste plaats duidelijk maken dat het kunstencluster er gewoon moet komen. Verder willen ze benadrukken dat het 'afgelopen moet zijn met het zwalkende beleid van de gemeenteraad'.

Referendum

In mei werd een referendum over het kunstencluster gehouden. Dat werd ongeldig verklaard, omdat er te weinig mensen naar de stembus kwamen. Van de stemmers was 85,4 procent tegen het kunstencluster.



De gemeente ziet in het kunstencluster een publiekstrekker voor de zuidelijke binnenstad. Het complex kost 32,1 miljoen euro.