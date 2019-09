Het is gelukt: Lochem zit zonder stroom

Het is gelukt, de stroom is uitgevallen in Lochem.

De straten Koedijk, Haverkamp en Graanweg werden vanavond maximaal belast, door auto's op te laden en massaal pizza's te bakken. Het voltage kwam onder het landelijk toegestane gemiddelde en rond 20.00 uur viel bij één van de drie fases de stroom uit.



Het initiatief, of de stresstest, is georganiseerd door Liander, de Universiteit van Twente en LochemEnergie. Naast het testen van de capaciteit wil LochemEnergie ook laten zien dat verantwoord omgaan met energie belangrijk is voor de toekomst. We kunnen dus niet allemaal op hetzelfde moment een pizza in de oven hebben en onze elektrische auto opladen.

Toename in stroomverbruik door elektrisch rijden



Het is voor het eerst in Nederland dat de stroomvoorziening op deze manier wordt getest. En dat is hard nodig volgens Liander, want in 2025 zullen er waarschijnlijk 1 miljoen elektrische auto's rondrijden op de Nederlandse wegen. En in huis zal er ook steeds meer stroom worden gebruikt voor huishoudelijke apparaten. Daardoor wordt het elektriciteitsnet veel zwaarder belast.

Piekbelasting



In Nederland kan op één electriciteitskabel (een fase in vaktermen) ruim 36 kilowatt energie worden gebruikt. In iedere wijk liggen drie fases in de grond. Tijdens de test piekte het verbruik rond de 70 kilowatt per fase, meer dan het dubbele van de toegestane belasting. Die pieken worden opgevangen door zogeheten smeltzekeringen in de wijkcentrales.



Pizza als geheim wapen

Tot 20.00 uur ging het goed. De maximale belasting werd ruim overschreden. Tot het moment dat de organisatie het geheime wapen inzette: gratis afbakpizza's. In 20 huizen werden die tegelijkertijd gebakken, maar dat was te veel voor de zekering. 1 van de 3 fases raakte overbelast en dus viel de stroom uit.



Na de stroomuitval is Liander gelijk aan de slag gegaan om de Lochemse wijk weer van stroom te voorzien. Dat lukte binnen enkele minuten.

Toekomst

Netbeheerder Liander gaat de data van de stresstest analyseren. Ook wordt het gebruikt voor slimme snellaadpalen voor elektrische auto's, die automatisch minder stroom vragen als het energienet overbelast dreigt te raken.

De netbeheerder wil in gesprek met autofabrikanten om apps te ontwikkelen die de elektrische wagens alleen opladen wanneer het energienet dat aan kan.