Minder ooievaars geteld: 'goed teken'

Dat zijn er minder dan in voorgaande jaren, zegt de stichting STORK, die de gegevens verzamelt om een beeld te krijgen van de ooievaarsstand in Nederland.



Dat in Gorssel, waar tot voor kort een ooievaarsstation was gevestigd, minder ooievaars zijn geteld, is volgens een woordvoerder van STORK een goed teken. 'Dat betekent dat de vogel zijn natuurlijk gedrag vertoont door in de wintermaanden weg te trekken.'

Op meer plaatsen in Gelderland zijn dit weekend tellingen gehouden. Halverwege de vorige eeuw was de ooievaar bijna uitgestorven in ons land. Door bescherming en herintroductieprogramma's broedt de vogel nu weer in Nederland.