Bevolkingsonderzoek darmkanker 'zeer nuttig'

Bij 875.000 mannen en vrouwen valt dit jaar een uitnodiging op de mat om mee te doen aan dit onderzoek. Maag-lever-darmarts Marcel Spanier van ziekenhuis Rijnstate in Arnhem noemt het onderzoek 'zeer nuttig'.



Later deze maand krijgen de deelnemers een pakketje thuis, met een buisje waarin ontlasting gedaan moet worden. Als blijkt dat er bloed in de ontlasting zit, dan is meer onderzoek nodig. Het kan zijn dat er poliepen zitten, die kunnen wijzen op darmkanker.

Met het bevolkingsonderzoek kan darmkanker worden voorkomen of in een vroegtijdig stadium worden ontdekt. Als de ziekte vroeg wordt opgespoord, dan heeft dat volgens Spanier veel voordelen. 'Er is dan minder kans op uitzaaiiingen. De kans is groter dat de operatie slaagt en dat er geen nabehandeling is, zoals chemotherapie. Elk jaar wordt bij 13.000 mensen darmkanker vastgesteld. Uiteindelijk, als het onderzoek in 2020 helemaal is uitgerold, kunnen per jaar 2400 sterfgevallen voorkomen worden.'

Het bevolkingsonderzoek naar darmkanker wordt geleidelijk ingevoerd. Het onderzoek is bedoeld voor iedereen tussen de 55 en 75 jaar. Dit jaar benadert het RIVM alle mannen en vrouwen die geboren zijn in 1938, 1939, 1947, 1949 en 1951. In de komende jaren volgen de andere geboortejaren. In 2019 moet het systeem volledig operationeel zijn en krijgt de doelgroep elke 2 jaar een uitnodiging.