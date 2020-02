Beuningen herdenkt Britse vliegers

Eén bemanningslid kon zich met zijn parachute redden. Hij landde aan de westkant van Nijmegen bij Hees.



Bij de Corneliuskerk in Beuningen herinnert een propeller van de viermotorige Lancaster bommenwerper aan de crash. Een plaquette vermeldt de namen van de zes omgekomen vliegers.

De plek waar het toestel neerstortte is de zaterdagnacht gemarkeerd. De herdenking gebeurde in aanwezigheid van Tim Barlow, één van de omgekomen vliegers was zijn oudoom. Hij schreef het boek 'Eight minutes to Beuningen' over de gebeurtenis.



De destijds 11-jarige Ab Bruisten was getuige van de crash en vertelde tijdens de herdenking over wat hij had gezien. 'Uit het toestel stak een pilotenlaars. Het was voor mij het eerste en bizarre beeld van de oorlog. Voor mij is toen de oorlog begonnen. Het beeld van die laars blijft mij altijd bij.'