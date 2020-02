Lent: viaduct Lentse Lus weggehaald

In Lent is in de nacht van zaterdag op zondag het viaduct van de zogenoemde Lentse Lus weggehaald door een aannemer.Het betonnen gevaarte zal op een nabijgelegen terrein worden gesloopt.

Belangstellenden die de werkzaamheden wilden volgen, konden terecht op de hoek Hoge Bongerd-Griftdijk-Zuid.

Het viaduct is niet meer nodig omdat de verkeerssituatie is gewijzigd vanwege de nieuwe Waalbrug en de bouw van een nieuw treinstation. Gemotoriseerd verkeer maakt al enige tijd gebruik van een gelijkvloerse kruising. Voor fietsers die nog wel van het viaduct gebruik maakten, werd zondag een tijdelijke fietsbrug over de Prins Mauritssingel geplaatst. In de toekomst komt er een andere oplossing in de vorm van een fietstunnel. Die moet in 2015 af zijn, maar het is nog onduidelijk of de tijdelijke fietsbrug tot dan blijft liggen of volgend jaar al wordt weggehaald.

Waalbrug en Prins Mauritssingel afgesloten

De Waalbrug en de Prins Mauritssingel zijn zaterdagavond rond 19.00 uur afgesloten. Het verkeer van en naar Nijmegen moet tot maandagochtend 06.00 uur omrijden via de A15 en A50. Tot dusver heeft de afsluiting van de Waalbrug nog niet tot grote verkeersproblemen geleid maar wel tot de nodige frustraties.