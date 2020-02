Teeven: Oldenkotte moet dicht

Dat schrijft staatssecretaris Teeven aan de Tweede Kamer.



Vorige week ontstond een sprankje hoop voor de inrichting. Toen beloofde Teeven zijn bezuinigingsplan voor gevangenissen en tbs-klinieken aan te passen. Nu laat de staatssecretaris weten dat Oldenkotte toch dicht moet. In de omgeving zou te weinig vraag naar de tbs-capaciteit zijn voor Oldenkotte om levensvatbaar te zijn. Ook is het volgens Teeven niet noodzakelijk voor de werkgelegenheid dat de inrichting in Rekken openblijft.



Het is nog niet duidelijk wat er gaat gebeuren met de koepelgevangenis in Arnhem en gevangenis De Kruisberg in Doetinchem die ook met sluiting bedreigd worden.

Burgemeester van Berkelland blijft vechten

Burgemeester Hein Bloemen van Berkelland is buitengewoon teleurgesteld over het besluit om Oldenkotte toch te sluiten. De burgemeester noemt het argument van Teeven dat de werkgelegenheid niet belangrijk zou zijn voor de regio vreemd omdat de Achterhoek een krimpgebied is. Juist daar is behoud van werkgelegenheid belangrijk.

Bloemen blijft strijden tegen sluiting. Mocht het toch tot zover komen, dan wil Bloemen dat de medewerkers door de overheid naar nieuw werk worden geholpen of dat de staatssecretaris helpt een nieuw doel voor de kliniek te vinden.