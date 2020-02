Wonen in Duitsland minder in trek

Over de grens bij Gelderland wonen zo'n 30.000 Nederlanders, waarvan de meesten in Nederland werken.

Duitsland was vooral in trek omdat de huizen daar relatief goedkoop zijn. Maar nu de werkloosheid stijgt, komen veel grensgangers erachter dat ze in Duitsland slechter af zijn dan in Nederland. Zo is de WW-uitkering daar fors lager en hebben werklozen geen recht meer op hypotheekrenteaftrek.

Nederlanders zetten massaal hun huis te koop

In Kranenburg, net over de grens bij Nijmegen, zetten Nederlanders massaal hun huis te koop. Nieuwbouwwoningen zijn nagenoeg onverkoopbaar. Vijf jaar geleden nog was een bouwkavel voor 50 nieuwe huizen binnen een half jaar volgeboekt. Nu duurt dat minstens 4 jaar.

