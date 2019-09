Vitessefans poseren met gestolen NEC-spandoek

Vitesse-aanhangers hebben een spandoek gestolen van De Trouwe Honden, een groep supporters van de eredivisionist uit Nijmegen.

Op Twitter circuleert een foto van tientallen Vitesse-aanhangers, die met het Nijmeegse doek poseren op de dijk voor de Arnhemse John Frostbrug. In de afbeelding staat de tekst 'De groeten uit Arnhem... and now shut the fuck up!'. Wie verantwoordelijk is voor de actie is niet duidelijk, want de fans op de foto hebben hun gezicht bedekt.

Het is overigens niet de eerste keer dat supporters van beide clubs elkaar beetnemen. Zo verfden NEC-aanhangers als eens de schutting van Nicky Hofs rood-groen zwart en bekladden ze zijn huis.