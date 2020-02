Deze bouwprojecten worden uitgesteld

Dat blijkt uit de Meerjaren Investerings Agenda Mobiliteit (pdf).

Twee projecten hebben een directe link met de crisis. Er was een plan om het viaduct over de A50 bij Heteren te verbreden. Maar doordat de wijk Schuytgraaf in Arnhem niet zo snel groeit als eerder werd gedacht, is de verwachting dat het verkeer van en naar die wijk de komende jaren nog niet zal vastlopen.

Hetzelfde geldt voor de plannen voor een nieuwe woonwijk De Plantage in Geldermalsen. De plannen lopen door de crisis vertraging op en daardoor is de verwachting dat het verkeer op de N327 en de A15 voorlopig niet dichtslibt.

Spoor

Het plan voor een spoorwegovergang in de rondweg West in Winterswijk is in de ijskast gezet, omdat er geen geld voor is.

Er komt voorlopig geen station Nijkerk Corlaer, omdat een extra station niet past in de dienstregeling.

Van de plannen voor een spoorverbinding tussen Apeldoorn en Arnhem was al eerder bekend dat dit op de lange baan wordt geschoven. Wel wordt gekeken naar ander, snel openbaar vervoer tussen de twee steden.

Bus

De Regio Achterhoek wil een busverbinding tussen Doetinchem, Emmerich en Kleve. Deze nieuwe verbinding loopt voor het grootste deel door Duitsland, maar de buurregio heeft het project nog niet opgepakt.

Weg

Ook een nieuwe weg tussen Lochem/Zutphen naar Eefde en de A1 bij Deventer zit er voorlopig niet in. Eerder werd gesproken over een nieuwe rondweg, bijvoorbeeld langs het spoor (tussen Zutphen en Deventer). Nu wil de provincie kijken of de knelpunten op de bestaande regionale weg N348 vanaf Eefde opgelost kunnen worden. De provincie wil op dit stuk weg vooral de leefbaarheid en de veiligheid verbeteren.

Voor de volledigheid: er gaan ook heel veel projecten wel door. De provincie heeft zelfs 50 miljoen extra (300 in plaats van 250 miljoen) uitgetrokken voor verkeer en vervoer.

Wat de komende jaren wel doorgaat:

Traverse Dieren

N18

Rijnbrug Rhenen

Snelfietsroutes

Knooppunt Hoevelaken

Rondwegen Voorst, Zaltbommel, Zutphen, Culemborg

Spoor Arnhem-Düsseldorf

Verbreding A1

Dubbelspoor Zevenaar-Didam

De doortrekking van de A15 (385 mln) gaat, zoals nu bekend is, ook door. Het is een project van het Rijk waar de provincie Gelderland aan meebetaalt.