Moeder Brandon wil schadevergoeding van instelling

Ze stelt de instelling aansprakelijk voor fysieke en mentale schade die haar zoon heeft opgelopen. De moeder en advocate van de familie maakten dat maandag bekend in het EO-programma Dit is de Dag.

's Heeren Loo kwam in 2011 in het nieuws, omdat in haar vestiging in Ermelo de toen 18-jarige Brandon langdurig werd vastgebonden aan de muur. De jongeman is licht verstandelijk beperkt en heeft gedragsstoornissen. Twee jaar lang kwam hij nauwelijks buiten.



'Fysieke en mentale schade'

Volgens de advocate heeft Brandon letsel opgelopen door het vastbinden. 'Zijn rug is kromgegroeid door de onnatuurlijke houding. Zijn elleboog is na een breuk verkeerd teruggegroeid. Ook heeft hij veel mentale schade.' De advocate begrijpt dat de verzorgers van Brandon bang voor hem waren, 'maar dit middel staat niet in verhouding'. Enkele maanden na de ophef verhuisde de jongen naar een instelling in Sliedrecht, waar het volgens zijn moeder beter met hem gaat. Specialisten gaan onderzoeken of Brandon blijvende schade of letsel heeft opgelopen, meldt 's Heeren Loo.



's Heeren Loo: het vastbinden was een dieptepunt voor ons



's Heeren Loo, die vorige maand de nieuwbouw van haar vestiging in Ermelo opende, laat weten dat de claim nog in behandeling is. Een woordvoerster noemde het vastbinden van de jongen een dieptepunt en een keerpunt voor de instelling. 'In 2011 is er 150 keer iemand vastgebonden, vorig jaar was dat 15 keer. Ook die laatste gevallen proberen we te stoppen, maar het is een moeilijk proces.' De hoogte van de schadeclaim is overigens niet bekendgemaakt.