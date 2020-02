'Laat gedetineerden overdag klusjes doen'

Dat zei Harry Versteeg, voorzitter van de Vereniging van Directeuren van Penitentiaire Inrichtingen (VDPI) dinsdagavond in Nieuwsuur. Het voorstel maakt deel uit van een alternatief plan voor de geplande bezuinigingen van 340 miljoen euro op het gevangeniswezen, waarbij meer gedetineerden hun straf thuis uitzitten met een enkelband om.

Gedetineerden zouden bijvoorbeeld gebouwen kunnen opknappen of schilderwerk kunnen doen. ''s Avonds keren ze terug in de inrichting. In die daluren is nauwelijks personeel nodig en daar zit een enorme besparing.' De nieuwbouw van gevangenissen kan dan worden geschrapt, meent Versteeg. Gevangenen met een straf van maximaal 1 jaar, of die al meer dan de helft van hun straf erop hebben zitten, zouden voor een baantje buiten het complex in aanmerking komen.



Betere controle



'Het plan is beter omdat gedetineerden altijd onder controle blijven van het gevangenisregime', zegt Bert Koops, voorzitter van de ondernemingsraad (GOR). 'Wij zijn de baas. Op het moment dat je ze buiten met elektronische detentie gooit, heb je te weinig begeleiding.'



Volgens de organisaties zijn er ook forse ingrepen nodig bij het hoofdkantoor, de tbs-inrichtingen en de vreemdelingendetentie. Er zouden minder banen hoeven te verdwijnen dan in het plan van staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie): geen 3700, maar 2500 - grotendeels door natuurlijk verloop. In het plan van de directeuren en medewerkers gaan niet 26 gevangenissen dicht, zoals Teeven wil, maar slechts 7.



Petitie burgemeesters



Eerder op de dag boden burgemeesters een petitie aan aan leden van de Tweede Kamer. Ze willen dat het bezuinigingsplan van staatssecretaris Teeven van tafel gaat. De petitie is mede namens burgemeester Bloemen van Berkelland aangeboden. In Rekken, gemeente Berkelland, moet tbs-kliniek Oldenkotte in 2015 sluiten. Verder gaan in Gelderland dat jaar de koepelgevangenis in Arnhem en de Kruisberg in Doetinchem dicht.



Alternatieven

De burgemeesters komen in de petitie met alternatieven. Ze pleiten voor gevangenissen waar gedetineerden zelf allerlei taken uitvoeren. Dat zou tot minder kosten leiden. Volgens de burgemeesters wordt dit in Scandinavië al met succes toegepast.



Verder zeggen de burgemeesters dat de tbs-klinieken niet dicht hoeven. Sluit gewoon de noodgebouwtjes bij die instellingen, zeggen ze. Die zogenoemde tenders kwamen er enkele jaren geleden omdat bleek dat huizen van bewaring deels werden bevolkt door mensen die eigenlijk in tbs-klinieken thuishoren. De tbs-klinieken zaten toen vol.

Veel protesten

Sinds Teeven in maart zijn bezuinigingsplan presenteerde, hebben veel bestuurders en medewerkers van getroffen instellingen ertegen geprotesteerd. De Tweede Kamer praat er donderdag over.

Foto Flickr/basykes