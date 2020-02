De kip die Leida Schunck uit Elst gekocht had via de actie Red een Legkip is terug.

De kip was sinds maandag verdwenen.



De achterbuurman vond vrijdagmorgen een vreemde kip in zijn ren en begreep dat dit de weggelopen kip moest zijn. Hoe de kip in de ren is gekomen, is niet duidelijk. Er was pas een nieuw en hoger hek omheen gezet.

Leida Schunck is in ieder geval blij dat de kip weer terecht is. Ze had twee kippen gekocht via de actie.



Foto: de andere geredde kip, die niet de benen nam