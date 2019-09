Brand Nijmegen: studenten nog niet terug naar huis

De studenten die in het pand woonden aan de Groesbeekseweg in Nijmegen waar woensdag een grote brand woedde, kunnen voorlopig nog niet terug.

Een deel van het pand bleef gespaard, maar vanwege schoonmaakwerkzaamheden en het gas, water en licht dat is afgesloten is het voorlopig nog onbewoonbaar.



Hoeveel mensen door de brand dakloos zijn geworden is nog niet bekend, maar niemand heeft gebruik hoeven maken van de noodopvang. Alle bewoners konden terecht bij familie en vrienden.

Het studentencomplex is afgezet, omdat er in een deel van het pand nog instortingsgevaar is. Er wordt niet verwacht dat het complex helemaal in zal storten, maar op sommige plekken kan puin naar beneden komen.

In de nacht van woensdag op donderdag is de brandweer nog even terug geweest bij het pand, omdat een brandalarm af bleef gaan. Het bleek te gaan om een brandmelder in het complex op een plek waar de brandweer niet bij kan komen vanwege vallend puin. 'De melder werkt op een accu dus we moeten gewoon afwachten tot die leeg is', aldus brandweercommandant Jamie Mutsaerts.

Foto van technisch onderzoek naar de brand