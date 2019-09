Student ROC Nijmegen komt om bij ski-ongeluk

Een 18-jarige student van het ROC Nijmegen is overleden door een ski-ongeluk in Oostenrijk.

ZELL AM SEE -

Dat meldt de school op de website.



De derdejaars student overleed op oudejaarsavond. Hij werd als vermist opgegeven en later in een zeer onherbergzaam gebied in een ravijn gevonden.

Rond middernacht alleen gaan skiën



De skileraar ging vlak voor middernacht alleen op pad in de deelstaat Salzburg. Hij wilde van de Breiteckalm bij Zell am See afdalen. Toen hij woensdagochtend niet bij een bijeenkomst verscheen, werd alarm geslagen.



Skischool komende dagen dicht



De student was op wintersportstage in Zell am See. Hij gaf daar snowboardles voor een plaatselijke skischool. Die blijft de komende dagen gesloten wegens het ongeluk.

Familie donderdag naar Oostenrijk



Donderdag begeleidt een docent van ROC Nijmegen de familie van het slachtoffer naar Oostenrijk, zo meldt Omroep Brabant. De 18-jarige was actief lid van de Udense Ski- en Snowboardclub De Schans. De vereniging had voor zaterdag een nieuwjaarsreceptie gepland. Deze komt nu in het teken te staan van het overlijden van de jongen.