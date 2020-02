Demontage 'Broodbus' Arnhem begonnen

In Arnhem is donderdag begonnen met de definitieve demontage van de 'Broodbus'.

De door muzikant en kunstenaar Herman Brood beschilderde stadsbus die al jaren staat weg te roesten op het terrein van de voormalige steenfabriek Meinerswijk.



In 1990 beschilderde muzikant en kunstenaar Herman Boord de stadsbus in opdracht van de gemeente Arnhem. Veel buschauffeurs waren daar boos over. Brood, wiens spuitbuskunst destijds zeer gewild was, kreeg 40.000 gulden voor de klus. Volgens de buschauffeurs had dat geld beter besteed kunnen worden aan het oplossen van de verkeersopstoppingen in de stad.

Toenmalig manager Koos van Dijk op Facebook over de commotie over het honorarium: 'En wat vond Herman destijds van de commotie rond zijn honorarium? 'Wat nou 40 duizend gulden? Eén keer goed naar de hoeren en het is weg...'

In 1994 werd de bus gekocht door een particulier.



De gemeente Arnhem gaat zelf geen stappen zetten om de beschilderde platen van de Broodbus ergens onder te brengen, maar steunt wel particulier initiatief daarin.

In 1990 was het toenmalig PvdA-wethouder Martin van Meurs die Brood de opdracht gaf. De 'Broodbus' moest het gebruik van het openbaar vervoer stimuleren.

In 2001 pleegde de aan alcohol en drugs verslaafde Herman Brood zelfmoord door van het dak van het Amsterdamse Hiltonhotel af te springen. Hij werd 54 jaar.